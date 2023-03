Zapsaný ústav Zámek Hluboš vedený ředitelkou Janou Merunkovou vstoupil před časem do obchodního vztahu s majitelem stejnojmenného zámku, podnikatelem Jiřím Landou, s cílem památku koupit. K podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní došlo už v listopadu roku 2020, kdy se obě strany dohodly na několika splátkách. Místo dokončení obchodu se ale celá věc dostala až ke krajskému soudu. Ten rozhodl ve prospěch Landy.

Příbramští kriminalisté zadrželi vykradače vozů. Auto měli napěchované lupem

Proces prodeje se zadrhnul právě na skutečnosti, že Jana Merunková za Masarykovo letní sídlo řádně neplatila. Na základě této skutečnosti Landa smlouvu o budoucím prodeji nemovitosti loni v srpnu vypověděl a následovala i výpověď nájemní smlouvy týkající se celého areálu. Navrácení zámku se ale nedočkal.

Místo toho mu byla před rokem doručena žaloba proti výpovědi, kterou Merunková podala v zastoupení advokátem Pavlem Drumevem. Příbramský okresní soud spor přezkoumal a v červnu loňského roku rozhodl, že je výpověď platná.

Verdikt soudu druhého stupně

Následovalo odvolání ke Krajskému soudu v Praze. A ten na konci minulého měsíce původní rozsudek potvrdil. Rozhodnutí soudu druhého stupně v tuto chvíli už nabylo právní moci, a navíc nemá odkladný účinek.

„Znamená to, že nájemní smlouva byla vypovězena řádně a Jana Merunková se měla už 8. listopadu 2021 odstěhovat. Když jsem ji minulý pátek kontaktoval, zda mi zámek vydá, nebyla s to odpovědět mi a odkázala mě na svého advokáta. Ten mi sdělil, že mi nemovitosti nepředají a že budou čekat na rozhodnutí o soudním vystěhování,“ uvedl Landa.

Hlavním předmětem sporu se stal správcovský objekt s byty, který je součástí areálu zámku. V jednom z bytů totiž ředitelka ústavu dodnes bydlí a pronajímá si jej společně s celým areálem za 8500 korun měsíčně.

Sobota na ledu. Zimní stadion v Příbram nabídne mimořádné večerní bruslení

V žalobě u okresního soudu argumentovala, že by se mělo na tento nájemní vztah pohlížet jako na nájem bytu či obytného domu, nikoli pouze jako na pronájem komerčních nemovitostí. Okresní soud žalobu zamítl. Krajský soud toto rozhodnutí potvrdil s podobným odůvodněním, že nelze pronajmout nemovitosti k bydlení právnické osobě, v tomto případě zapsanému ústavu Zámek Hluboš.

Deník v této věci kontaktoval jak Janu Merunkovou, tak jejího advokáta. Odepsal pouze Drumev: „K právní věci mého klienta se vám vyjadřovat nebudu.“

Zámek Hluboš

Pozdně barokní zámek Hluboš vznikl přestavbou někdejší tvrze v polovině 16. století. Kolem roku 1872 byl rozšířen a upraven v pseudorenesančním slohu. Začátkem 20. let 20. století zámek sloužil jako letní sídlo prezidenta Masaryka. V roce 1958 byl prohlášen kulturní památkou.

V roce 1926 zámek koupil příbramský továrník Josef Kolařík, jehož rodina místo vlastnila až do znárodnění v roce 1948. Na zámku se poté vystřídala celá řada uživatelů. Byla tam politická škola, kasárna, ubytovny pro dělníky uranových dolů nebo střední odborné učiliště s internátem.

Po revoluci byl majetek v restitucích navrácen potomkům Josefa Kolaříka, kteří památku postupně opravovali. V květnu roku 2001 tam byla zpřístupněna rozsáhlá expozice, která především přibližovala historii místa a pobyt prezidenta T. G. Masaryka na Hluboši.

V roce 2010 byl zámek uzavřen a nabídnut k prodeji. O sedm let později jej koupil současný majitel Jiří Landa.