Města na Příbramsku doplácí na svoz separovaného odpadu

/FOTOGALERIE/ Odpadů přibývá a nic nenasvědčuje tomu, že by se tento trend měl v nejbližší době změnit. To se týká i měst na Příbramsku. Ty evidují zvyšování separovaného odpadu. Meziročně tak pozorují jednoznačný nárůst například elektrospotřebičů, které dosloužily, a to ve svých sběrných dvorech. Jak se ale starostové shodují, je to jednoznačně dobře.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

„Lidé jsou v tomto ohledu uvědomělejší a takový odpad nekončí tam, kde by neměl,“ uvedl Miroslav Hölzel, sedlčanský starosta. Problém je ale jinde: co se týká plastů, odpadů a podobně, tak města musí za svoz takového separovaného odpadu. Není to ale zase tak dávno, kdy jej naopak různé firmy vykupovaly. Za odvoz tříděného odpadu se platí za všechny komodity kromě skla. Uvedla to Eva Švehlová, mluvčí příbramské radnice. Stanovit však obecnou cenu, kolik město odvoz odpadu v tomto ohledu stojí, není ale tak jednoduché. „Ceny se v průběhu roku několikrát mění, obecně lze říci, že za kilogram plastu město zaplatí částku v rozmezí 1-2 korun a za kilogram papíru 0,5-1 koruny,“ uvedla. Ještě v loňském roce byla situace taková, že město platilo za plasty 1360 korun za tunu. „U ostatních částí tříděného odpadu naopak peníze získávalo – papír 250 korun za tunu, u skla šlo o 530 korun za tunu,“ uvedla. Tyto platby jsou pro městský rozpočet zátěží. „Již v současné době se na případný zákaz skládkování připravujeme. Pokud jde o ceny pro občany, pro letošní rok zůstala cena za svoz odpadu stejná jako v minulém roce,“ řekla Eva Švehlová. Rožmitál chce monitorovat okolí kontejnerů kvůli hromadění odpadu Přečíst článek › Problém řeší ale i další města v regionu. Například Sedlčany platí za výkupní cenu plastů 3,1 koruny za kilogram, v případě papíru potom 1,3 koruny. Někdy navíc není jednoduché, aby se podařilo najít volnou kapacitu, pokud tento odpad chtějí odvést. „Náš odpadový hospodář často hledá kapacitu u odběrových společností, která je ochotná odpad vzít. Když už to není kam dávat, tak třeba takový odpad vezeme do Plzně,“ poznamenal starosta Sedlčan Miroslav Hölzel. Ten hodnotí negativně celý systém. „Stále pozorujeme větší tlak na třídění, ale čím dál menší organizaci systému následného zpracování. Často se mluví o tom, jak bude nový zákon o skládkování daleko tvrdší pro obce. To si neumím představit,“ poznamenal. Sedlčany pořídí nádoby na jedlé tuky a oleje Přečíst článek › Objem vytříděného odpadu roste. Jak uvádí sedlčanská statistika, třeba o deset procent narostlo třídění odpadů jako jsou barvy, tonery, oleje a podobně. Stejně tak narostl počet pneumatik, které lidé svezli do sběrného dvora – za rok 2019 to bylo 32 tun. V současné době je také zájem o kontejnery na jedlé oleje, v roce 2019 tak lidé v Sedlčanech vytřídili 3,5 tuny. „Zatím jsme olej sbírali pouze ve sběrném dvoře. V tuto chvíli je ale nakoupeno 20 nádob, kde je kruhový otvor. Lidé do něj mohou název PET lahve s olejem,“ poznamenal sedlčanský starosta.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu