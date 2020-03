„Jedním z cílů vedení města a pracovní skupiny Sport 2030 je upravit ve městě herní plochy, hřišťátka, která v minulosti sloužila k rekreačnímu sportu. Takové plácky najdete v každé části města, někde ani nepoznáte, že se jedná o bývalé hřiště,“ uvedla po svém nástupu na radnici místostarostka města Zorka Brožíková.

Ovšem dřív než město, začali s úpravou plácků už v loňském roce dobrovolníci. Lidé z Březových Hor začali vlastními silami s obnovou hřiště Na Cvičně. Město pak po dohodě pomohlo se zajištěním záchytných sítí a sítí do branek. Loni město také nechávalo vypracovat pasportizaci sportovišť. V současné době se připravuje koncepce určující postup při úpravách jednotlivých plácků v Příbrami.

„V letošním roce, bude upravován plácek na Rynečku. Jde o místo, které dávno pozbylo své funkce. Zamýšlenou úpravou místní získají bezpečný prostor, na kterém se budou moci věnovat sportovním aktivitám. Prvním krokem úprav bylo odstranění laviček. V okamžiku, kdy budou vhodné klimatické podmínky, čeká nás úprava terénu, oplocení plácku, navezení písku… Poté bude zpět osazen i mobiliář,“ přiblížila záměr Zorka Brožíková.

Samotná oprava sportovišť není jediným krokem, je totiž třeba na daná sportoviště přivést život. Z tohoto důvodu probíhají intenzivní jednání s příbramskými sportovními kluby o možnosti pořádání sportovních akcí na nově upravených pláccích.

Obnova plácků je druhým projektem, který má v dětech vzbudit zájem o sport. Se začátkem druhého školního pololetí byl na příbramských základních školách zahájený projekt Trenéři do škol. I ten má dětem ukázat kouzlo sportu, nastartovat v nich lásku k pohybu.

„Naším cílem je naučit děti sportovat. Mnohé se již v tomto útlém věku profilují v jednom sportu, kterému se věnují ve svém volném čase, ale to není pro jejich tělesný rozvoj dobré. Cílem projektu Trenéři do škol tedy je, přivést děti ke sportovní všestrannosti. To mají na starost naši profesionální trenéři, s nimiž se děti budou setkávat v hodinách tělesné výchovy,“ přiblížil iniciativu jeden z jeho autorů trenér Antonín Barák.

Do projektu se zapojilo všech sedm příbramských základních škol a velká část místních sportovních klubů. Právě trenéři z těchto klubů budou přítomni každý týden při jedné ze dvou hodin tělesné výchovy a po měsíci dojde vždy k výměně sportu.