„V současné době dochází k nastavení jednotlivých parkomatů, aby to všechny zvládly. Jakmile budou nastavené, začne změna platit,“ říká místostarosta Martin Buršík (ANO). Podle jeho slov by celá akce měla proběhnout v horizontu nejbližších týdnů.

Nicméně dopravní komise města i členové několika opozičních stran v zastupitelstvu si myslí, že řešením k větší rotaci vozidel, zejména v centru Příbrami, by bylo parkovaní například u nemocnice či na náměstí T. G. M. na první hodinu zdarma.

„Hodina je podle nás dostatečný časový úsek k tomu, aby si lidé stihli vyřídit potřebné věci na poště, městském úřadu, v bance či v nemocnici. Další započatou hodinu by pak řidič už zaplatil dle platného sazebníku,“ míní předseda dopravní komise a zastupitel za TOP 09 Václav Švenda. Podle něj nový ceník parkovaní prakticky jen zdražil. „Předtím se na náměstí T.G.M. platilo 25 korun za hodinu, nyní je to 30 korun. V modré zóně je to místo patnácti nyní dvacetikoruna,“ dodává.

K tomuto tématu se vedla i bouřlivá debata na zasedání zastupitelstva v pondělí 17. února. Kde mimo jiné padl i návrh ze strany Martina Buršíka, aby se zhruba do měsíce uskutečnilo neveřejné pracovní setkání zastupitelů na téma parkovaní ve městě.