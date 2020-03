„Na základě této informace jsme s provozovatelem dohodli určité omezení některých autobusových linek. S platností od středy 25. března bude dočasně zastaven provoz linky 2A. Další úprava se týká večerních spojů po 19. hodině, které u všech linek MHD Příbram až do odvolání nebudou provozovány,“ potvrdil příbramský místostarosta Martin Buršík.

Podle vyjádření dopravce bude i po této úpravě město dostatečně dopravně obslouženo, nicméně je vhodné si upravené jízdní řády prostudovat, neboť na některých z linek dojde ke zrušení spojů, které přímo navazovaly na provoz linky 2A. Dočasné jízdní řády jsou k dispozici na webových stránkách města v sekci „Doprava a jízdní řády“ a informace o změnách jsou uvedeny na autobusových zastávkách.

Část městských občanů se ale nyní obává, že omezení městských linek jim zkomplikuje život - třeba cestu do práce. „Hlavně,ať se dostanu ráno do práce a večer z práce. Pěšky po 12 hodinové službě se mi opravdu chodit nechce,“ napsala na sociální síti třeba Alena Novotná. Někteří lide pak mají obavy, že se budou špatně dostávat domů. „Hlavně nezapomeňte na linku 5 do Lazce a Kozičína.. Ta si myslím, že je omezená už dost i bez nějaké krize,“ poznamenala Nikola Janáčková.

Od úterý 17. března platí ve všech spojích MHD nařízení, že do nich nelze nastoupit bez zakrytých úst a nosu. Posléze bylo zavedeno plošné nošení roušek a lidé jej dodržují. „Jsem rád, že zodpovědných občanů, kteří roušku používají v běžném životě, je stále více. Není se vůbec za co stydět, naopak tímto krokem ukazujeme svoji osobní zodpovědnost,“ pochválil obyvatele města příbramský starosta Jan Konvalinka.

K omezení provozu v souvislosti s koronavirem ale přistoupila příbramská městská hromadná doprava už 16. března. Tehdy to byla reakce na uzavření základních a středních škol. Právě žáci a studenti totiž tvoří společně se seniory podstatnou část cestujících MHD. Vzhledem k tomu, že nyní obě skupiny tímto druhem dopravy cestují jen velmi minimálně, přešel provozovatel MHD firma Arriva na prázdninový režim.

Prázdninové jízdní řády jsou součástí běžných jízdních řádů vyvěšených na autobusových zastávkách. Nepojedou spoje označené v jízdním řádu časovým kódem „61“ (černý čtvereček s číslem 61).