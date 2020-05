„Veškerá opatření související s koronavirovou pandemií se postupně uvolňují, proto také od pondělí 18. května vracíme příbramskou MHD do plného režimu provozu,“ potvrdil příbramský místostarosta Martin Buršík.

Od stejného dne se k normálnímu provozu vrací také Pražská integrovaná doprava. Do tohoto dopravního systému se Příbram zapojila loni 29. června. Linkami Pražské integrované dopravy lidé nejčastěji cestují do Prahy. Provozovatel tak reaguje na postupné rozvolňování bezpečnostních opatření a také na návrat části dětí do škol, případně opětovnému zvýšení cestujících za prací do hlavního města.