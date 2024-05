„Zároveň se do budoucna počítá s úplným odstěhováním úředníků ze Zámečku-Ernestina, který by měl sloužit výhradně pro potřeby kultury, galerie a uměleckých škol,“ naznačila další možnosti mluvčí města.

Do této skupiny sice patří i bývalý soud v čísle popisném 1 na náměstí T. G. Masaryka, výhledově ale může nabídnout zázemí nejen odboru životního prostředí. „Připravuje se rekonstrukce celého objektu tak, aby v něm mohly být i další prostory k možnému využití městským úřadem,“ vysvětlila Švehlová budoucnost nemovitosti, kde už nyní působí sociální poradna města.

Mluvčí příbramské radnice Jitka Švehlová potvrdila, že při hledání řešení, kam umístit odbor životního prostředí, se nejdříve zvažovalo využití nemovitostí města. Aktuálně volné prostory ale nedokázaly vyhovět požadavku, aby celý tým sídlil na stejném místě, a zvažované stavební úpravy jiných budov by se dlouho táhly a byly by drahé.

Volba na ni ale nepadla. Nejen proto, že by přestavba na kancelářské prostory stála zhruba na deset milionů korun a město by přišlo o roční nájemné skoro 450 tisíc korun i příjmy za další pronájmy v místě přes čtvrt milionu.

Podle Švehlové by navíc rekonstrukcí na kanceláře byly znehodnoceny prostory restaurace a sálu, který by mohl sloužit ke kulturním účelům. „Aktuálně o možnost občasného využívání sálu projevila zájem základní umělecká škola,“ připomněla.

Ředitelství dolů na opravu čeká

Ve hře byly rovněž prostory budovy bývalých Rudných dolů. „Tam se počítalo prozatím s nejnutnější opravou po provedení kompletní opravy střechy, která proběhne v letošním roce. Náklady na opravu celé budovy by byly ještě několikanásobně vyšší investicí než u restaurace Švejk,“ poznamenala Jitka Švehlová s tím, že se ovšem s úpravou objektu do budoucna počítá. Využívat by jej mohla například knihovna.

Co bude dále s prostory v přístavbě v čísle popisném 19b, který nyní opouští odbor životního prostředí? Nadále mají sloužit potřebám městského úřadu. Mohly by se stát zázemím odboru silničního hospodářství s menším týmem úředníků.