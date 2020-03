Městský úřad Příbram provoz nepřerušuje a prozatím ani neomezuje, přesto je třeba důkladně zvážit, zda je zcela nutná osobní návštěva. Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace apeluje vedení města na občany, aby co nejvíce záležitostí vyřizovali telefonicky nebo elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) a pracoviště úřadu navštěvovali pouze v neodkladných záležitostech.

Příbramská radnice. | Foto: Eva Švehlová

Je-li to možné, měli by lidé odložit vyřízení úředních záležitostí na později. V současné době provoz úřadu ani rozsah úředních hodin nejsou omezeny, pokud si to situace vyžádá, bude vedení o změně informovat prostřednictvím všech dostupných informačních kanálů.