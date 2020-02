Tři největší města na Příbramsku se v posledních letech potýkají s odlivem obyvatel. K 1. lednu letošní roku poklesl počet obyvatel jak v Příbrami, Sedlčanech, tak i v Dobříši, kde naopak v předchozích letech lidé přibývali.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/KEYSTONE/URS JAUDAS

Například Sedlčanům obyvatelé ubývají už několik let. K 1. lednu letošního roku jejich počet klesl pod 7 tisíc, a to o pouhého jednoho člověka. Podle starosty Miroslava Hölzela je důvodů hned několik. „Je to kvůli tomu, že se jeden člověk kvůli parkování v Praze nechal přihlásit k trvalému pobytu tam. Nicméně ten pokles je trvalý, za zhruba 20 let jsme z počtu kolem 8 tisíc lidí klesli na těch současných 6999 obyvatel,“ konstatoval starosta s tím, že celkovým problémem regionu je i špatné dopravní spojení na Prahu nebo drahé a poměrně nedostupné pozemky.