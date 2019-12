Děti si odpoledne krásně užily a čerti nikoho neodnesli. Každé z nich dostalo svůj balíček a adventní kalendář. Všichni pak dostali obří nadílku sladkostí a ovoce.

„Chtěla bych strašně moc poděkovat všem úžasným lidem a členům skupinky Radosti Příbramačkům, kteří se zapojili do Mikulášské sbírky a díky kterým jsme udělali dětem obrovskou radost. Byla jsem ten den s nimi a mohla zase na vlastní kůži zažít tu radost a to je právě, proč to vše dělám, to je ten boží motor,“ řekla Jana Puklová Havelková.