Dlouhodobou spolupráci má příbramská pobočka s Domovem seniorů v Blatné. „Tam nám především šijí kiwanis panenky. My jim dodáme látku a střiž a pak hotové panenky rozvážíme dětem do nemocnic,“ řekl Miloslav Hrabák. Na oplátku občas seniorům z blatenského domova doveze například nějaké kulturní vystoupení. V dubnu 2017 si jim tak například studenti Gymnázia pod Svatou Horou přijeli zahrát Drdovu pohádku Hrátky s čertem, která sklidila velký úspěch.

Mezi jeho nejvěrnější spolupracovnice v příbramském Kiwanis klubu patří i bývalá učitelka Jana Suková, která nedávno oslavila už 80. narozeniny. „Jak sama říká čtyřicítku po čtyřiceti lech,“ dodal Miloslav Hrabák. Jana Suková je zakládající členkou příbramské pobočky a v současné době i její tiskovou mluvčí. Oba trochu mrzí, že právě členská základna klubu v Příbrami stárne. „Těžko se získávají mladí lidé,“ uvedli oba shodně.

To ovšem nejsou jediné aktivity klubu i Miroslava Hrabáka. Koncem února je čeká už 17. Společenský taneční večer v sále Pivovaru Podlesí. Tentokrát se ponese v duchu 60. let 20. století. Naopak každoročně koncem letních prázdnin v Podlesí u fotbalového hřiště se pod jeho vedením koná tradiční Loučení s prázdninami určené dětem z blízkého i širšího okolí. Do této akce zapojí i seniory z dalších příbramských klubů.

„Pravidelně s námi například spolupracují členové klubu vojenské historie z Příbrami, kteří jsou už také v důchodovém věku. Přijedou s vojenskou technikou, ve které pak vozí děti, pomáhají se stavbou bludiště z krabic i u dalších disciplín jako je jízda zručnosti nebo střelba ze vzduchovky. Já sám tam pravidelně se synem stavíme umělou lezeckou stěnu,“ přibližil Miloslav Hrabák své další aktivity, mezi které patří i každoroční organizace pochodu Putování po Brdech či silvestrovský výšlap na vrch Třemošná v Brdech.