Mládě orla mořského narozené v Brdech navštívilo Moravu.

Příbramsko /FOTOGALERIE/ – V dubnu roku 2015 byla v CHKO Brdy v oblasti Padrťských rybníků okroužkována mláďata orla mořského, které v oblasti Padrťských rybníků provedl se svým týmem Karel Makoň, vedoucí Záchranné stanice živočichů Plzeň.

V letošním roce byl v Bohumíně na Ostravsku odchycen ještě nedospělý orel, který byl díky kroužku identifikován právě jako jedno z mláďat narozených v Brdech, tedy 330 kilometrů daleko od místa narození. Identifikoval jej Dušan Boucný a ověření kroužkování bylo z archivu DESOP - Plzeň. Za pět let, kdy se mláďata v Brdech kroužkují, je to první zpětné hlášení o jejich pohybu. Pro ochranu přírody je to skvělá zpráva, znamená to, že mláďata byla schopna přežít a postarat se o sebe.

Orel mořský Orel mořský je mohutný dravec s rozpětím až 240 centimetrů a s klínovitým ocasem. Ptáci dospívají v pátém roce života. Orel se vrací do svého hnízdiště a v době toku ptáci poskytují pozorovatelům podívanou, jak krouží oba jedinci v těsné blízkosti, předvádějí střemhlavé lety a dotýkají se drápy. Hnízdo je obrovská stavba z větví a hnízdění v Čechách začíná již v březnu.



Na dvou, výjimečně třech vejcích sedí oba rodiče, převážně však samice. Doba sezení se pohybuje od 38 do 42 dnů. Mláďata zůstávají v hnízdě přibližně dalších devadesát dnů. Orel mořský se živí lovem ryb a vodních ptáků či sběrem mršin, takže Padrťské rybníky obklopené lesy jsou pro něj ideálním prostředím.