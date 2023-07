/FOTOGALERIE/ Lunapark, neckyáda, výstava chovatelů, koncerty, pouťové atrakce, stánky i mše. Nadcházející víkend 22. a 23. července ožije Mníšek pod Brdy Skaleckou poutí a program je skutečně bohatý.

Skalecká pouť není jen jarmark a atrakce, konaly se také mše, procesí a kulturní vystoupení na Skalce. | Foto: Deník / Šárka Spáčilová

Pouťový ruch se po čtyřech letech vrátí na náměstí F. X. Svobody. Program Skalecké pouti na pódiu začne v sobotu v pravé poledne vystoupením Cimbálové muziky Štěpána Hanuše. Ve 14 hodin pak vystoupí Magnum Jazz Bigband. Hlavní hvězdou bude legendární kapela Buty, na pódiu se představí od 16 hodin.

Přestávky mezi vystoupeními pak svými kousky vyplní kejklíři z Divadla Kvelb.

Skalecká pouť v roce 2018:

Organizátoři nezapomínají ani na seniory, které bude pod korunami stromů na Farní zahradě od 10:30 bavit muzikálový zpěvák Jaromír Adamec s programem nazvaným Pocta Waldemaru Matuškovi.

Pouťové atrakce a stánky

K pouti neodmyslitelně patří kolotoče a houpačky. Pouťové atrakce budou umístěny od pátku do neděle na travnaté ploše mezi Komenského ulicí a dálnicí D4.

Velké tržiště se stánky prodejců s občerstvením, řemeslnými výrobky a dalším tradičním pouťovým sortimentem zaplní celé náměstí i pěší zónu.

Na zámku se budou v sobotu i v neděli od 11 hodin konat Pohádkové prohlídky.

Místní chovatelé zvou na tradiční třídenní výstavu, která se koná od pátku 21. července do neděle 23. července.

Zájemci mohou vyrazit také na Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici v Pražské ulici, která bude otevřena v sobotu od 9 do 17 hodin.

Mše na Sklace

Autobus na Skalku

Zájemci se mohou na Skalku dopravit také speciálním autobusem. Odjíždí v 9.25 od pošty a v 9:30 od Domova pro seniory Pod Skalkou. Zpět pak pojede ve 12:05 a 14:15.

Součástí Skalecké pouti budou i procesí na vrch Skalku, kde bude v sobotu od 10:00 probíhat slavnostní Mše svatá celebrovaná Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem pražským.

Návštěvníci budou moci nahlédnout do mimořádně otevřené Poustevny, v chodbě bývalého kláštera se podívat na výstavu ke 330. výročí stavby kostelíka sv. Máří Magdalény nebo vyrazit na komentovanou prohlídku celého areálu.

Nedělní Neckyáda

Program bude pokračovat i v neděli. U Zadního rybníka se bude od 13 hodin konat tradiční Neckyáda. Pro děti je připravené malování na obličej a od 15 hodin představení loutkového divadla Gustav Kašpárek v dračí jeskyni. Od 16 hodin pak zahraje kapela Jako Doma.

Letošní Skaleckou pouť zakončí v kostele sv. Václava koncert Chrámové rozjímání od 18:30. Na harfu zahraje Hedvika Mousa Bacha, zazpívá Pavla Vítová Švestková.

Dopravní omezení

V souvislosti se Skaleckou poutí jsou plánována rozsáhlá dopravní omezení, která se týkají centra města.

– Prostor parkoviště před Albertem bude uzavřen od pátku 21. července od 12:00 do soboty 22. července do 22:00 (kvůli montáži a demontáži pódia).

– V sobotu 22. července bude od 6:00 do 22:00 uzavřen úsek od Pražské ulice (za odbočkou na Malé náměstí) až na náměstí před odbočku do Skalecké ulice. Na uzavřené ploše bude velké tržiště a musí se zajistit bezpečný a neomezený pohyb návštěvníků Pouti.

Objízdná trasa bude vedena přes ulice Řevnická, Lhotecká a Skalecká. Parkovat své automobilu mohou řidiči v Předzámčí nebo v oblouku nad garážemi firmy Martin Uher.

– Z důvodu zajištění bezpečnosti chodců, směřujících do Lunaparku, bude od pátku do neděle pro automobilový provoz uzavřen asi 100metrový úsek Komenského ulice mezi podchodem pod dálnicí D4 a zadním vjezdem do areálu základní školy.

