Investor Povodí Vltavy tak mohl na začátku května zahájit plavební sezonu. „Unikátní dílo bylo až dosud při nedostatku srážek často mimo provoz. Prodloužení návodní části o 10 m v první fázi modernizace však snížilo minimální hladinu pro plavení lodí o 3,5 m, což umožňuje udržet zařízení v chodu i při extrémním suchu,“ uvedl Vojtěch Kostina, mluvčí Skupiny Metrostav.

„Abychom neomezili lodní provoz, museli jsme do konce dubna stihnout celou stavební část včetně zpětného napuštění přehrady. Přitom třeba samotná pokládka kolejiště na prodlouženou dráhu byla technicky velmi náročná, protože jsme museli kolejnice před montáží naohýbat v hale tak, aby co nejlépe přilnuly ke stavebnímu podkladu. A do toho nám ještě zasáhl koronavirus,“ řekl vedoucí projektu Tomáš Beržinský z Metrostavu.

Nyní bude na Orlíku následovat druhá, ještě komplikovanější fáze projektu, spočívající ve výrobě nového plošinového vozíku. Protože však investor zadal zakázku v režimu Design & Build (vyprojektuj a postav), společnost Metrostav musí napřed vypracovat studii a projektovou dokumentaci.

Nový vozík by měl být vyroben v příštím roce a osazen v plavební odstávce na jaře roku 2022. Cílem je co nejvíce navýšit kapacitu výtahu a variabilitu přepravovaných lodí. Po modernizaci se maximální nosnost výtahu téměř zdvojnásobí.