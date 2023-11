/VIDEO, FOTO/ Na sjezdovku na Monínci vyrazí první lyžaři už za pár dní. Sezona tu odstartuje večerním lyžováním v pátek.

Lyžaři vyrazili večer na Monínec | Video: Deník/Michal Bílek

Večerním lyžováním odstartuje na Monínci sezona už v pátek 17. listopadu. Nedočkaví lyžaři mohou vyrazit na horní část Hlavní sjezdovky, kterou obsluhuje vlek kotva, v 18 hodin. Lyžovat se bude až do 21 hodin.

OBRAZEM: Na Monínci zahájili lyžařskou sezonu jako první v České republice

Novinkou letošní sezony je využití recyklovaného sněhu, který díky unikátní technologii Snowstorage přečkal letní měsíce. Uskladnit a znovu využít loňský sníh umožnila speciální textilie, která se používá proti tání ledovců.

„Po uplynulé zimní sezoně jsme se rozhodli uskladnit zbylý přírodní a technický sníh na příští zimu. Opakovaná recyklace sněhu je krokem k udržitelnost i úspoře energií,“ vysvětlil ředitel Areálu Monínec Jaroslav Krejčí ml.

V prvních dnech sezony bude sjezdovka otevřena pouze pro večerní lyžování standardně od úterý do soboty. S denním lyžováním se podle informací na webu areálu počítá vždy od pátku do neděle od 9 do 16 hodin.

PODÍVEJTE SE: Lyžařům a snowboardistům přálo na sjezdovce na Monínci počasí

Lyžování si budou návštěvníci moci užít i na Štědrý den kdy bude vlek v provozu od 9 do 12 hodin.

Od 25. prosince budou zájemci opět moci využít jak denní, tak i večerní lyžování.

Spuštění lanové dráhy na Monínci plánují v období od 8. do 20. prosince.