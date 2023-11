/VIDEO, FOTO/ Sjezdovka skiareálu Monínec na pomezí Příbramska a Benešovska patřila ve středu 22. listopadu prodejcům snowboardů a lyží. Testovaly se aktuální modely pro tuto sezonu. Proč obchodníci zvolili zrovna Monínec? Důvod je prostý, jde o jedno z mála míst v republice, kde se již dá jezdit. Skiareál jsme dopoledne navštívili s redakčním objektivem.

Na Monínci ve středu zkoušeli nové lyže i snowboardy. | Video: Deník/Michal Bílek

Aktuálně je na Monínci od 50 do 80 centimetrů technického sněhu a ve všední dny od úterý do soboty může veřejnost využít večerní lyžování od 18 do 21 hodin.

Zdroj: Deník/Michal Bílek

Od pátku do neděle je areál pro veřejnost otevřený i přes den, lyžuje se od 9 do 16 hodin.

Permanentka na denní lyžování stojí v současné předsezoně 480 korun