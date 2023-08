Nový most D4 na Dobříšsku už se rýsuje. Omezení zmizí na podzim

/FOTOGALERIE/ Do čtvrt roku má být hotovo, za zimních podmínek už řidiči budou po dálnici D4 jezdit v běžném režimu. Plyne to z čerstvé informace Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). To v pondělí 31. července přiblížilo postup prací na výstavbě nového mostu mezi Dobříší a Starou Hutí.

Na D4 u Staré Huti na Dobříšsku už stojí celá konstrukce druhého z rekonstruovaných mostů. | Foto: ŘSD Středočeský kraj

Dva staré souběžné mosty nad přepadem Huťského rybníka tam v rámci úplné rekonstrukce postupně nahrazují zcela nové stavby: modernější a širší. Loni byl vybudován v jízdním pásu na Prahu, letos se staví druhý: v jízdním pásu směřujícím k Příbrami. Je s tím spojeno dopravní omezení, které za hustšího provozu přináší kolony spojené se zdržením. V okolí 29. dálničního kilometru je doprava vedena v režimu 1+1, jedním jízdním pruhem pro každý směr jízdy, a nově postavený most dočasně slouží oběma směrům (s omezením rychlosti na maximálně 80 km/h). Na podzim se tohle uspořádání má stát vzpomínkou: podle nynějších předpokladů bude během října dokončen i druhý most. Podívejte se: V Dobříši se o víkendu konal šampionát ve sportovní kynologii Zatím se dálnici příliš nepodobá, ale začne se měnit před očima. ŘSD v pondělí ohlásilo postavení celé konstrukce, kdy se před betonáží mostovky vážou ocelové výztuže. Ve srovnání s dřívějškem se mění rozpětí mostních polí – má to vylepšit statiku – a také původní prefabrikovanou konstrukci nahrazuje monolitická. Demolici a vybudování nových mostů si vyžádal špatný stav těch původních z osmdesátých let. Diagnostika odhalila více vad, nicméně zásadní problém představoval nefunkční izolační systém, kdy do mostní konstrukce zatékalo. S tím souvisela koroze ložisek a výztuže byly obnažené.

