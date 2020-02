Od úterý 4. února do pátku 7. února si mohou návštěvníci zpestřit prohlídku Ševčinského dolu zábavným kvízem s hornickou tematikou, v hornickém domečku čeká děti prohlídka obohacená řadou výtvarných aktivit.

„Ukážeme si, že lidé žili v minulosti sice skromně, ale i přesto se rádi obklopovali krásnými věcmi jako malovaným nábytkem, nádobím, látkami a nelitovali námahy ani na takové detaily, jako ručně ryté knoflíky,“ říká ředitel muzea Josef Velfl. Tyto výtvarné dílny jsou vhodné pro děti ve věku 5 -12 let.

Milovníci podzemí si jistě nenechají ujít jízdu důlním vláčkem Prokopskou štolou či prohlídku vodní štoly na dole Vojtěch.

„Děti i dospělé určitě okouzlí také monumentální historické parní těžní stroje nebo nádherná vyhlídka na panorama Brd z ochozu šachetní budovy Ševčinského dolu, v jehož areálu je mimo jiné k vidění rozsáhlá sbírka minerálů,“ přibližuje ředitel muzea další nabídku pro jarní prázdniny.

Areály muzea na Březových Horách a rovněž Památník Vojna Lešetice, pobočku muzea, lze navštívit od úterý do pátku od 9 do 16 hodin, poslední prohlídky začínají v 15 hodin. Ve dnech 3. 2. – 7. 2. a 10. 2. – 14. 2. od 9 do 16 hodin bude mimořádně otevřena také další pobočka Hornického muzea Příbram, a to Muzeum zlata Nový Knín. Kromě prohlídek expozic se návštěvníci mohou těšit na výtvarné dílny nebo na promítání dokumentárního filmu s názvem Cesta za zlatem.