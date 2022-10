Celá skupina se vydala na prohlídku, která zahrnovala i ukázky hlavní techniky 13. dělostřeleckého pluku. Vozidla i vybavení si mohl každý prohlédnout a na cokoliv se zeptat vyčleněných vojáků u techniky.

Den otevřených dveří představil dětem jinecké dělostřelce a přípravu

„To není jako za nás. My měli jen volant a pedály. Tady je na mě moc tlačítek a hýbátek. Ale to, co vidím díky kameře na monitoru, se nedá vůbec srovnávat s tím, co jsme byli schopni zpozorovat my pouhým dalekohledem,“ nechal se slyšet jeden z účastníků při prohlídce průzkumného vozidla.

Od roku 1996 do roku 1997 v Jincích sloužil jako voják základní služby i Martin Špaček. „Přijel jsem se sem podívat po 25 letech a potkal jsem tu hodně známých tváří. Byl bych rád, kdybychom se mohli setkávat každý rok,“ řekl.