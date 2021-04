Mezi nejnavštěvovanější přírodní lokality ve Středočeském kraji patří bezesporu před pár lety zpřístupněné Brdy. Už v minulém roce při prvních vládních omezeních sem proudily stovky návštěvníků.

„Vůbec nic nerespektují. Zaparkují, kde se dá, velmi často i zablokují vjezd do lesa. Nám neustále parkují na zahradě, je to tu rozježděné, navíc tu nechávají odpadky. Neřídí se ani dopravními značkami,“ napsal čtenář Lukáš Seibert z obce Zaječov, který tu v době pandemie žije v chatě svých rodičů. Takové chování turistů se mu nelíbí a věří, že se nebude opakovat situace z předchozích měsíců, kdy ani nemohl vjet na svoji zahradu. „Přitom místa tu jsou, myslím, i dobře označená. Jenže skoro každý chce hned z auta vstoupit do lesa, to je ten problém,“ dodává.

Starosta obce Václav Havlík (ANO 2011) připustil, že se situace v posledních týdnech trochu zklidnila i díky vládním omezením, kdy je zakázáno vyjíždět mimo okres svého bydliště za účelem cestování či sportu. „Přesto tu dost vidíme zaparkovaná auta s pražskými značkami. Volají mi to i zdejší lidé,“ popisuje současný stav Václav Havlík a obává se, že spolu s rozvolňováním omezení nastane další obrovský příliv turistů a s nimi všude možně zaparkované automobily.

Pomoci obcím, které jsou takzvaným nástupištěm do nejvyššího středočeského pohoří, chce státní podnik Vojenské lesy a statky ČR alespoň pomocí chytré aplikace „Mapová aplikace VLS ČR“, kterou si mohou případní návštěvníci Brd zdarma stáhnout do svých mobilních telefonů. V samotné aplikaci pak najdou nejen informace a zajímavosti nacházející s lokalitě, ale také především přehled odstavných ploch.

„Odstavné plochy jsou také zanesené v nejrozšířenějších mapových aplikacích, například v navigačním systému mapy.cz,“ upozorňuje Jan Sotona, mluvčí státního podniku.

Podle Petra Krále, ředitele Vojenských lesů a statků, je navýšení návštěvnických parkovacích kapacit v krátkodobém horizontu obtížně realizovatelné. Zásadním problémem je, že státní podnik nedisponuje v dotčených lokalitách vhodnými pozemky a navíc budování parkovišť vyžaduje čas.

„Navíc by efektivita takových investic byla diskutabilní, protože dlouhodobé zkušenosti ukazují, že v běžných turistických sezonách je stávající kapacita návštěvnických parkovacích ploch v Brdech dostačující,“ uzavírá Petr Král.

„Příliv turistů byl zřejmý od roku 2016, pandemie problém jen umocnila. Chybí nám tu záchytná parkoviště,“ kontruje starosta Zaječova.

S obdobnými problémy se potýkají i na dalších místech. Nicméně podle hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové (STAN) neexistuje možnost, jak případnému přílivu turistů po skončení vládních omezeních zabránit. Chybějící záchytná parkoviště jsou sice řešitelný problém, tedy v případě dostatku peněz.

„Vše je to nyní otázkou peněz a těch je nyní strašně málo,“ přiznává Petra Pecková a pokračuje: „Řešíme, zda budeme omezovat hromadnou dopravu, k tomu došlo k jejímu zdražení. Že bychom tak budovali parkoviště v obcích a na obecních pozemcích, nebo na to jen přispívali, to není v současné době vůbec možné.“ Hejtmanka zároveň zdůrazňuje, že pokud by byl vypsán dotační titul a možnost vybudovat parkoviště, pak s pomocí kraje mohou obce počítat.

Že jsou Brdy vyhledávaným cílem turistů a zřejmě po skončení vládních omezeních budou opět v jejich hledáčku, svědčí i policejní statistiky z počátku letošního roku. V uplynulém roce udělily policejní hlídky za porušení vjezdu do CHKO Brdy 201 pokut a zaznamenaly 242 případů neoprávněného parkování, což je o 117 případů více oproti roku 2019.

„Někteří občané nevědí, že i když se u lesa nenachází zákazová dopravní značka, nemohou podle zákona o lesích do nich vjíždět, ani v nich motorovými vozidly stát. Ve správním řízení jim pak hrozí pokuta až pěti tisíc korun. Řidiči také nesmí zastavit a stát na silniční vegetaci, což jim ukládá zákon o provozu na pozemních komunikacích. Na místě mohou dostat pokutu až dva tisíce korun,“ řekla před časem policistka Michaela Schindlová.

Kde lze najít odstavné plochy?

Jednou z možností je parkoviště na Kolvíně nad obcí Skořice, které vedle desítek parkovacích míst pro osobní vozy disponuje také odstavnými místy pro autobusy, či dobíjecí stanice pro elektrokola. Další odstavné plochy najde veřejnost nad obcí Těně v lokalitě U Brodu (cca. deset minut jízdy ze Zaječova pozn. red.), na středočeské straně pohoří pak v Orlově u Příbrami, v Lázu či v Nepomuku. Část parkovacích míst pak spravují na svém území některé podbrdské obce, například Obecnice nebo Strašnice.