Pracovat se bude za provozu, připomněl v pondělí 6. září Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR. „V aktuálním místě prací bude s ohledem na šíři vozovky zachován obousměrný provoz – nebo se bude jezdit jedním jízdním pruhem s dopravou kyvadlově řízenou pracovníkem zhotovitele,“ upozornil, že pravidla se u jednotlivých „děr“ ve vozovce mají měnit podle místních podmínek.

Konkrétně se bude pracovat ve zhruba 4,5 kilometru dlouhém úseku mezi Vranovicemi a Bohutínem – a to vždy mezi sedmou a osmnáctou hodinou. To jsou tedy místa a časy, kdy je radno počítat s možným zdržením. „Jednotlivá poškozená místa se budou frézovat a čistit, bude se aplikovat spojovací postřik a následně pokládat a hutnit nová asfaltová vrstva,“ upřesnil Buček, co je třeba udělat.