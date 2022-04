„Naším cílem je děti vést k všestrannosti, což se nám daří díky skvěle nastavené spolupráci s příbramskými sportovními kluby. U dětí není dobré klást důraz na sportovní výkon, ale je třeba děti získat pro pravidelnou sportovní aktivitu. V rámci projektu Na hřišti to žije! mohou při pravidelných čtvrtečních trénincích získat základy řady sportů,“ říká radní pro sport Renáta Vesecká.

Tréninky určené dětem od šesti let budou až do konce června probíhat vždy ve čtvrtek v čase od 16 do 17 hodin na příbramských sportovištích. Aktuální přehled tréninků, na které mají děti vstup zdarma, je možné sledovat na facebookové stránce Sport 2030.

OBRAZEM: Příbramská věž má nové rekordy. Letošní ročník vejde do dějin hasičů

První tréninky proběhly za asistence trenérů z HC Příbram, SK Spartak Příbram, BK Příbram 2000, Příbram Bobcats, Kocouři Příbram a TJ Spartak Příbram Házená. Další setkání se uskutečnilo ve čtvrtek na hřišti Ve Dvoře, ve vnitrobloku nad náměstím 17. listopadu.

Pracovní skupina Sport 2030 vznikla v roce 2019 pod patronací starosty města, jejím úmyslem je děti rozhýbat a dostat je zpátky na sportoviště, která mnohdy zejí prázdnotou.