Vedení města na posledním jednání městské rady vybrala ve výběrovém řízení stavební firmu, která úpravu veřejného prostranství pěší zóny Cíl provede. Stala se jí s nejvýhodnější nabídkou společnost Silnice Nepomuk s cenou 9 377 500 korun.

„S revitalizací prostoru pěší zóny Cíl se začne v jarních měsících tohoto roku a realizace je odhadována na devět měsíců. Věřím, že tak jak se toto místo naprojektovalo, že se bude veřejnosti líbit,“ uvedl příbramský starosta Jan Konvalinka.

Radnice nechtěla s obnovou začít před zimou kvůli nejistotě počasí. „Hrozilo by, že by pak byla lokalita tři nebo čtyři měsíce celá rozkopaná. Budeme se ale snažit, aby práce začaly co nejdříve na jaře,“ řekl místostarosta Martin Buršík.

Vedení města uspořádalo s obyvateli této části Příbrami na téma revitalizace vnitrobloků křížových domů i několik veřejných diskuzí. Dokonce se mluvilo o architektonické soutěži na celý projekt, nicméně pak od tohoto záměru radnice upustila.

Podle Buršíka bude problém se zajížděním do vnitrobloků

Majitelé nemovitostí a pronajímatelé v pěší zóně budou muset v době prací na revitalizaci počítat s výrazným omezením a také se zavedením zákazu vjezdu motorových vozidel. „Nyní se tam sice asi ve třech případech jezdí auty, ale plánujeme to jako pěší zónu,“ konstatoval Buršík a podotkl, že zhruba tři vlastníci nemovitostí budou mít problém se zajížděním do vnitrobloků. „Jsme si toho vědomi, ale vždy tam byla pěší zóna. Nikdy tam nebylo povolené parkování, takže tam vlastně vjíždějí přes zákaz,“ dodal místostarosta.

V únoru 2018 příbramské křížové domy posloužily jak ideální kulisa režisérovi Janu Hřebejkovi pro jeho televizní minisérii Rédl. Místní obyvatelé tak několik dní potkávali herce Ondřeje Sokola, Petru Hřebíčkovou nebo Martina Pechláta či Martina Havelku, který dokonce v Příbrami prožil část dětství. „Našli jsme tady několik ideálních ulic, kde to sídliště ještě nedoznalo změn a ty ulice mohou ten začátek 90. let suplovat a to je určitá vzácnost,“ řekl tehdy Deníku Jan Hřebejk.