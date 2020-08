První materiál o cyklokoncepci je sice možné ve formátu pdf najít na webu města, ovšem nějaký přehledný materiál mapující současné zdejší cyklotrasy i na stránkách města chybí.

Zdroj: město Příbram

Podle místostarosty Martina Buršíka se ale pracuje na podaných připomínkách k navrhovaným trasám nových cyklostezek. „Kolegové z odboru silničního hospodářství a projektanti pracují usilovně na zapracovávání připomínek k jednotlivým trasám, dále jsme těsně před dokončením první vlny umísťování cyklostojanů po městě. První vlna obsahuje více než 50 míst s více než 300 stojany. Do konce roku bychom chtěli mít vysoutěženého dodavatele a osazení také do poloviny příštího roku,“ uvedl Buršík.

Připravuje se prý také jedna z prvních páteřních městských cyklotras. Měla by vést z z Milína podél Příbramského potoka až do Trhových Dušníků. „Bude to velmi náročné, protože po této trase jsou desítky problematických míst,“ podotkl Buršík.

Dále – nebo podle místostarosty možná ještě dříve – bude realizována trasa z nám. T.G.M. do Orlova přes velkou okružní křižovatku okolo Kauflandu a ulicí K Podlesí přes Podlesí do Orlova až na nástupní místo do Brd.

Ovšem podle některých lidí zabývajících se turistickým ruchem, a kteří poukazují na to, že nedaleké Brdy přímo vybízejí cykloturistice, Příbram i přes tuto snahu v oblasti cykloturismu zaspala.

„Několik fragmentů cyklostezek na území města o celkové délce necelých tří kilometrů, kdy nejdelší úsek měří 886 metrů, vede odnikud nikam. Město obchází zanedbaná západní větev cyklotrasy Greenways Praha – Vídeň, ze které se v Obecnici odděluje cyklotrasa 8198 do Lázu. A to je všechno,“ připomněl jeden z dlouhodobých propagátorů Brd Pavel Čámský.

Podle něj Příbram a její okolí poskytuje bohaté možnosti vedení cyklostezek a hlavně cyklotras krajinou Podbrdska a samotných Brd. „Přesto je tu velmi málo značených tras, které nejsou ani potřebným způsobem propagovány,“ dodal Čámský.