„Začneme opravou jízdního pruhu směrem na Příbram, přičemž pracovat se bude za provozu s kyvadlově řízenou dopravou světelnou signalizací. Objízdná trasa pro uzavírky křižovatek není vyznačena a je možná po místních komunikacích a silnicích III. třídy,“ upřesnil Buček, s čím musí motoristé počítat nejen v příštích dnech, ale i týdnech. „Tento první úsek máme v plánu dokončit nejpozději do 11. listopadu,“ konstatoval s tím, že opravy dalších částí silnice mezi Líchovy a Břekovou Lhotou mají pokračovat ve 2. čtvrtletí příštího roku.

Společnost Silnice Group opravy zajistí za 79,5 milionu korun bez DPH. S touto cenou vyhrála mezi sedmi uchazeči výběrové řízení na zakázku v předpokládané hodnotě propočtené z projektu na 112,4 milionu bez DPH. Práce mají trvat 212 kalendářních dnů. Letos dojde na první úsek, což je z celkových pěti kilometrů zhruba dvanáctina: 412 metrů dlouhá část na průtahu obcí Dublovice (od hranice obce směrem od Příbrami do jejího středu).

Dojde tak nejen na výměnu asfaltových vrstev i s místními sanacemi podkladu, ale i na čištění a případné rekonstrukce prvků odvodnění – což jsou nejen příkopy a propustky, ale i hospodářské sjezdy nebo uliční vpusti. A stranou pozornosti nezůstanou ani nezpevněné krajnice. „Dále bude provedena výměna směrových sloupků, svislých dopravních značek, ocelových svodidel a obnova vodorovného dopravního značení plastem,“ připomněl Buček, co se také chystá.

S omezením průjezdu obcí Dublovice, kde se kvůli opravám silnice bude jezdit kyvadlově, musí po celý říjen a až do první dekády listopadu počítat řidiči projíždějící po frekventované silnici I/18 mezi dálnicí D4 a Sedlčany. Začne první etapa prací na opravách povrchu komunikace a odvodnění v úseku Líchovy–Břekova Lhota, jež pak budou pokračovat i po zimě.

