Areál na Monínci nabízí denní i večerní lyžování i nyní, po všechny dny v týdnu od pondělí do neděle, a to s celkem příhodnými podmínkami: sněhu je kolem 60 centimetrů, výška vrstvy na sjezdovce se pohybuje od 45 do 75 cm. Nově napadlo 5 cm, což také představuje vrstvu ležící mimo sjezdovku. S ohledem na počasí je sníh zmrzlý. V provozu jsou hlavní lanovka, horní kotva i hotelový vlek.