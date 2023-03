Na nominace do ankety Babička Příbramska zbývá posledních pár dnů

Zralý půvab, veselá mysl a špetka odvahy. To vše stačí k tomu, aby se dámy z regionu ve věku od šedesáti let zapojily do ankety Babička Příbramska. Nominace se uzavírají už 10. března.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jiří Kopáč