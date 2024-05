/VIDEO/ Nový vodní sport, wakeboarding, nabízí příbramský areál Nový rybník. Jde o jízdy na wakeboardu, taženém lanovým vlekem. Jezdci od dětí až po seniory mají příležitost zkoušet na vodní hladině různé styly a triky, na zkušené wakeboardisty čekají na trase i překážky.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lenka Pospíšilová

Příbramský Wake Park je novinkou letošní sezony. Jak připomněl v posledních Minutkách z radnice starosta města Jan Konvalinka, v květnu si budou moci zájemci zajistit rezervaci přes webové stránky a od června už bude na místě i instruktor.

Vlek s překážkami na Nováku je vhodný pro všechny jezdce, začátečníky i pokročilé, sportovce od pěti let až po seniory. „Děti do patnácti let mohou využívat tuto atrakci pouze se souhlasem a pod dohledem rodičů,“ připomněl starosta.

V současné době je ještě čas vedlejší sezony, kdy je Wake Park otevřen ve všedních dnech po dohodě a o víkendech od 10 do 20 hodin. V hlavní sezoně od poloviny června do poloviny září bude otevřen denně mezi osmou a dvacátou hodinou.

Zdroj: Youtube

Podle webu parku je jízdné na hodinu, kdy se střídají v jízdách až čtyři lidé, 400 korun. Služby instruktora pro jednoho jezdce jsou na hodinu za stovku, pro čtveřici za stejný čas za tři sta korun. Na místě si lze půjčit i wakeboard nebo neopren.