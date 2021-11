Ředitelství silnic a dálnic ČR tam na dálničním kilometru 24,7 zahájí další etapy provizorní opravy mostních závěrů dálničního mostu přes cestu k mlýnu pod obcí Voznice.

Práce začnou v sobotu ve 12 hodin, informoval v pátek Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR. „Až do úterý budou uzavřeny pravý a odstavný jízdní pruh a připojovací pruh exitu 24. Nicméně nájezd do pravého jízdního pásu dálnice ve směru na Příbram bude umožněn,“ upřesnil Buček počáteční omezení. S tím, že doprava bude vedena jedním jízdním pruhem vlevo.

V úterý 9. listopadu přijde změna. Provoz se v místě prací přestěhuje zcela napravo a uzavřen bude levý jízdní pruh s částí pravého. Tak by to mělo fungovat do poledne v pátek 12. listopadu. „Po ukončení provizorní opravy bude ještě probíhat demontáž dopravně inženýrského opatření,“ poznamenal Buček.