Nicméně v současné době je stav takový, že sice část lidí se přesunula do svých rekreačních objektů například do Kamýku nad Vltavou, Zduchovic a dalších oblastí okolo Vltavy. Ovšem podle veden obcí byl uplynulý víkend poklidný. Svou roli v tom nemalou měrou sehrálo i chladné počasí.

„Několik chatařů je v rekreační oblasti Žebrakov, část chalupářů je i v samotné obci, ale není to nijak výrazné. Spíš se jedná o jednotlivé případy. Tento víkend to bylo vcelku poklidné, protože byla zima, ale víkend před tím, když bylo teplo, tak to byla obce pomalu jako průchoďák,“ řekl starosta Zduchovic Petr Švagr.

O nedostatek vody se prý ve Zduchovicích neobávají. Vodovodní řad vede pouze na území obce a v chatové oblasti Žebrakov, která je od ní vzdálená zhruba tři až čtyři kilometry mají rekreanti vlastní studny. „Horší to bude asi s odpadem. Pojedu se tam podívat, abych zjistil, jestli je potřeba vyvézt,“ uvedl zduchovický starosta.

Podle jeho slov je situace ve Zduchovicích klidná. „Lidé se chovají rozumně, nosí roušky, ty nám tu šijí dvě děvčata a my je rozdáváme lidem. S chataři jsem žádný problém nezaznamenal,“ dodává Švagr.

Jeho slova potvrzuje i jeden z obyvatelů chatařské osady Žebrakov Ota Mrkvička. „Jsem tu akorát já, ale my tu jsme de facto už natrvalo a o dvě chaty dál jsou Makovcovi, jinak nikdo. Dokonce ani zloději, ne,“ říká s úsměvem. Čas od času zajede do Zduchovic na nákup, ale s místními je prý všechno v pohodě.

Podobnou zkušenost má i starosta Petr Halada v sousedním Kamýku nad Vltavou. I tam byl uplynulý víkend klidný. „Horší to bylo o týden dřív, to bylo hezky, takže se každý přijel podívat na chatu. Navíc nám courali po Kamýku bez roušek, chodili tak i do obchodů, ale nyní už prodavačky bez roušky nikoho dovnitř nepustí,“ popsal situaci Halada. Starosta také potvrdil, že v Kamýku jsou nyní na chatě dvě rodiny z Prahy, které mají nařízenou karanténu. „To také není úplně ono, bylo by lepší, kdyby byly doma v Praze,“ dodal.

I v dalších obcích spojených s rekreačními oblastmi je situace na Příbramsku podobná. Chaty v okolí Orlické přehrady například na Trhovkách či na Loužku jsou obydlené jen v ojedinělých případech. Stejně tak i na Sedlčansku „Pár lidí jsem na chatu na dobu karantény z důvodu většího bezpečí přijelo, ale není to nijak výrazné,“ potvrdil starosta Petrovic u Sedlčan Petr Štěpánek.