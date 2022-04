Prakticky to podle Bučka bude vypadat následovně: od čtvrtečních 13 hodin do nedělních 8 hodin bude provoz veden v režimu 1 pruh směr Praha + 2 pruhy směr Příbram, od nedělních 11 hodin do čtvrtečních 10 hodin v režimu 2 pruhy směr Praha + 1 pruh směr Příbram. Přestavba dopravního značení bude probíhat vždy v režimu 1 pruh směr Praha + 1 pruh směr Příbram v neděli od 8 do 11 hodin a ve čtvrtek od 10 do 13 hodin.

„Tímto způsobem bude doprava vedena místem stavby až do první poloviny letošního října, kdy předpokládáme uvedení levé poloviny mostu do provozu a s tím spojenou demontáž dopravního omezení," dodal Buček.

Dálniční most u obce Stará Huť, překlenující přepad Huťského rybníka, pochází z roku 1986 a je ve velmi špatném technickém stavu. Rekonstrukce je nutná hlavně kvůli špatné nosné konstrukci. „Zásadní závadou je zatékání do mostní konstrukce kvůli nefunkčnímu izolačnímu systému mostovky. Dalšími závadami jsou například nefunkční mostní závěry, koroze ložisek či obnažené výztuže,“ uvedl Buček.

Na silnici I/4 se silničáři vrátili 5. dubna. Pokračují v opravě povrchu a odvodnění komunikace mezi Chrašticemi a hranicí s Jihočeským krajem, kterou zahájili loni opravou kilometr dlouhého úseku na obchvatu Chraštic.

„V letošním roce zbývá dokončit zhruba pět kilometrů z plánovaného úseku. Jeho dokončením bude opravena téměř celá část silnice I/4 od Milína k hranici Jihočeského kraje, která se postupně opravuje poslední dva roky," uvedl mluvčí.

V dubnu se začne pracovat rovněž na kilometrovém úseku před a za Novým rybníkem a na druhém kilometrovém úseku od Zálužan k hranici Středočeského kraje. Na obou místech se bude pracovat současně a za provozu po polovinách vozovky. „Doprava bude vedena kyvadlově volným jízdním pruhem a bude řízena regulovčíky, případně světelnou signalizací," uzavřel Buček.