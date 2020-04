ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Stále více občanů se na nás obrací s dotazem, jakým způsobem by mohli pomoci. Způsobů je několik, skvěle funguje dobrovolnická činnost, řada občanů se zapojila do šití roušek a mnozí by chtěli pomoci i finančně. Z tohoto důvodu město Příbram vyhlásilo veřejnou sbírku určenou na pomoc osobám zasaženým situací spojenou s koronavirem a subjektům, které těmto osobám podporu poskytují,“ uvedl příbramský místostarosta Martin Buršík s tím, že pro účel sbírky byl u České spořitelny zřízený transparentní účet: 90018-521689309/0800.

Další sbírku určenou na pomoc partnerské škole v italské oblasti Valle di Ledro uspořádala také Základní škola v Milíně. „Partnerská škola v Itálii požádala vedení naší školy o ochranné prostředky. Podařilo se nám zajistit okolo tři sta doma ušitých roušek, z příbramské Cowárny třicet ochranných štítů, zhruba tisícovku jednorázových rukavic a další ochranné pomůcky, který nyní zkusíme poslat do Itálie,“ řekl učitel milínské školy Tomáš Bílek.