Bez obědů ve školní jídelně žáci nezůstanou. „Školní jídelna sice nespadá pod nás, ale vzhledem k tomu, že se vaří celou dobu a děti tam mohou docházet i během distanční výuky, předpokládám, že bude dále fungovat,“ připomněla Karlíková.

Stejně tak se počítá i se školní družinou. „Tu budou rodiče dětí, které chodí do první a druhé třídy, určitě potřebovat. Takže fungovat bude,“ potvrdila ředitelka příbramské školy.

Mezi podmínky prezenčního vyučování patří především, aby se děti z různých tříd vzájemně nesetkávaly. Kolektivy se nesmí mísit. „Už jsme to řešily s vedoucí družiny se závěrem, že když jde pouze o první a druhé ročníky, tak to zvládneme. Čekáme na další pokyny, vypadá to, že budou muset být kolektivy zachované. Oddělení máme více, takže jsme schopni to zajistit,“ dodala Karlíková.

Co bude s žáky, kteří se do školních lavic nevrátí, přestože už jim to aktuální nařízení umožní? Důvodem totiž může být například i to, že se děti nebo jejich rodiče obávají koronavirové nákazy. Pokud je prezenční výuka, měly by děti chodit do školy „Myslím, že tohle není na rozhodnutí ředitelů, prostě by museli rodiče dítě omluvit. Předpokládám, že platí povinnost chodit do školy prezenčně, pokud to vláda umožní,“ poznamenala ředitelka.

O smíšené výuce by se podle ní dalo uvažovat v situaci, kdy by některé z dětí byly v karanténě. Většina žáků by se pak učila dále přímo ve třídě, ostatní by absolvovaly shodné vyučování prostřednictvím kamery.

Návrat školáků do lavic v době covidu

- od 18. listopadu se vrátí do škol prvňáci a druháci

- znamená to tak nejspíše konec dálkové výuky pro tyto ročníky

- ve školách budou fungovat družiny i jídelny