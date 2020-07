Na Rožmitálsku přibrzdí řidiče malování čar na silnici

Se svedením provozu do jednoho jízdního pruhu a kyvadlovým řízením dopravy musí počítat řidiči projíždějící po silnici I/19 v okolí Březnice. Vyžádá si to údržba vodorovného značení, která začala v úterý – a trvat by měla do pátečního odpoledne. V tento den do 14. hodiny, upřesnil Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Charvát