Na sedlčanském hřbitově jsou pochováni prarodiče známého spisovatele

Sedlčany – Na sedlčanském hřbitově jsou pohřběni Josef Škvorecký a Karla Škvorecká, prarodiče Josefa Škvoreckého. Hrob rodiny známého spisovatele ale objeví jen dobře informovaný návštěvník.

Prarodiče spisovatele Josefa Škvoreckého jsou pochováni na sedlčanském hřbitově. Jejich hrob je neudržovaný a mizí pod spletí větví.Foto: Marie Břeňová

Náhrobek s kamenným křížem je očím takřka neviditelný, protože jej téměř celý překrývá vzrostlý keř. Přibližně před rokem na tento stav upozorňoval na zastupitelstvu Jaroslav Nádvorník, ředitel 2. základní školy Propojení, který je zároveň člen zastupitelstva. Opakovaně záležitost připomněl zastupitelům nedávno s tím, že by úpravu měli provést zaměstnanci sedlčanských technických služeb. To se však nestalo.



Místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel vysvětlil, že to není ani možné. „Byl jsem se tam také podívat a souhlasím, že je hrob ve špatném stavu. S údržbou ale narážíme na skutečnost, že hrobové místo má pronajato a zaplaceno od 13. června 2012 do 12. června 2022 sedlčanská farnost, konkrétně na svoje jméno kněz Stanislav Zápotocký,“ vysvětlil místostarosta. Uvedl, že má k dispozici kopii dopisu, kdy rodina Škvoreckých oslovila římsko-katolickou farnost s tím, že o hrob již nemůže pečovat. „Protože se o hrob nemůžeme starat, dali jsme vlastnické listiny k dispozici děkanskému úřadu v Sedlčanech, který má tímto právo s hrobem disponovat,“ píše se v dopise.



Kněz Stanislav Zápotocký uvedl, že žádnou hlubší vazbu ke spisovateli nebo jeho rodu nemá. „K úhradě poplatků mě vedla snaha, aby hrobové místo nezaniklo. Ale je to už pět let, tak si podrobnosti nepamatuji,“ snažil se vybavit si souvislosti. Připustil, že kvůli jiným povinnostem a událostem péči o hrob vypustil z hlavy. „Nikdo z radnice mě ale na špatný stav dosud neupozornil. Zajdu se nejprve na hřbitov podívat a potom se domluvím se správcem městského hřbitova, což jsou Sedlčanské technické služby, co dál,“ dodal Zápotocký.

Marie Břeňová