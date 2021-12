V poledne policisté řešili následky dvou větších dopoledních havárií, k nimž došlo kolem půl jedenácté a obě se obešly bez zranění – u obce Vranovice narazilo auto do stromu a u obce Dolní Hbity se střetla dvě osobní auta. Stále také platilo varování před zledovatělou vozovkou a zavátou silnicí u Velké Lečice. Záhy však přišla doba, kdy policisté na Příbramsku dokonce neevidovali žádný aktuální dopravní malér. Zimní čas je však obdobím, které zvýšenou opatrnost i ostražitost po řidičích požaduje setrvale.

Varováním mohou být i údaje o následcích nehod z předchozích 11 měsíců. „Na silnicích Příbramska zemřelo letos šest osob,“ konstatovala policejní komisařka Monika Schindlová. Od ledna do konce listopadu policisté na území okresu řešili 1264 dopravní nehody, což je o 18 více než ve stejném období loňského roku. K nejzávažnějším následkům patří vedle šesti úmrtí také 17 těžkých zranění. „Šedesát motoristů, kteří způsobili nehodu, bylo pod vlivem alkoholu. Celkem 290 karambolů zavinila zvěř. Na dopravních prostředcích vznikla škoda, která přesáhla 70 milionů korun,“ připomněla Schindlová.

Tragická nehoda u Vranovic: mrtvý řidič ležel několik desítek metrů od auta

Jen během listopadu se na Příbramsku staly 143 nehody. „Jedna osoba zemřela, dvě skončily v nemocnici s těžkým poraněním a 36 účastníků silničního provozu utrpělo zranění lehčího charakteru,“ shrnula policistka bilanci uplynulého měsíce. Zmínila, že smrtelná nehoda, při níž zemřel 23letý motorista, se odehrála v pátek 12. listopadu brzy ráno u obce Vranovice. Schindlová také upozornila na nejčastější příčiny dopravních nehod: byly jimi nesprávný způsob jízdy a nepřiměřená rychlost.

Jak se přizpůsobit zimním silnicím

- V zimním nečase se automobil chová úplně jinak, než je tomu v létě. Více hrozí smyk a také se prodlužuje brzdná dráha. Těmto rizikům je potřeba přizpůsobit styl jízdy. Šoféři by měli jezdit pomaleji, harmonicky a plynule, plně se věnovat řízení a soustředit se hlavně při brzdění a zatáčení.

- I lehké sešlápnutí brzdy může být nebezpečné, když není před vozidlem dostatek místa, proto je nutné dodržovat bezpečné rozestupy. Na mokré vozovce měl být rozestup mezi vozy třikrát větší než na suché silnici.

- Samozřejmostí je použití zimních pneumatik s dostatečnou hloubkou dezénu, a to minimálně 4 mm, mají lepší stabilitu při průjezdu zatáčkou a poskytují maximální přilnavost.

- Ještě před jízdou nesmíme zapomínat odstranit z vozidla veškerý sníh a námrazu. Neomezený výhled z auta je zásadní prioritou. Sníh a led z kapoty či střechy se může za jízdy nebo pří brzdění uvolnit a omezit viditelnost jak vám, tak i motoristům jedoucím za vámi.

- Doporučuje se také odstranit sněhovou břečku z poklic kol, aby mohla kola správně zatáčet. Před nástupem do vozu je dobré oklepat sníh nalepený na obuvi, protože čím je vyšší vlhkost v interiéru, tím se rychleji zamlžují okna.



Zdroj: Monika Schindlová, Policie ČR Příbram