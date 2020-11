Na vjezdu do Příbrami mohou řidiče do pátku přibrzdit práce silničářů

Se zpomalením u dopravního omezení v Evropské ulici na vjezdu do Příbrami musí do pátku počítat řidiči, kteří do města přijíždějí po frekventované silnici I/18. Plyne to z informací, které na twitteru zveřejňuje Ředitelství silnic a dálnic.

Oprava vozovky u Příbrami. | Foto: ŘSD