„Její oprava potřebná především proto, že v ní došlo od roku 2014 do současné doby k více jak čtyřem desítkám dopravních nehod, z toho se v několika případech jednalo o sražení chodců. Zároveň je tato ulice jedním z mnoha problematických míst v Příbrami ohledně parkování,“ uvedl příbramský starosta Jan Konvalinka.

Parkující auta po obou stranách nebezpečně zhoršují výhledy chodcům na přechodech, ale i řidičům při vjezdu z bočních ulic. Velmi často jsou na vině řidiči nerespektující vodorovné dopravní značení.

Navíc většina lidí bydlí v oblasti sídliště, zatímco většina středních a část základních a mateřských škol se nachází v okolí pod Svatou Horou, tedy v opačné části města. Stejně tak i úřady a kanceláře. Většina lidí proto musí Milínskou ulici minimálně jednou nebo dvakrát autem či pěšky překonat.

Milínská ulice se původně měla opravovat letos. Stavbu mělo realizovat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Nicméně se objevily komplikace, které v kombinaci se situací okolo koronaviru tuto stavbu odkládají.

„Nicméně se ŘSD intenzivně jednáme, protože se snažíme, aby se nevyměnily jen povrchy, tak jak bylo původně zamýšleno. Souvisí s to s možným dokončením druhé etapy jihovýchodního obchvatu do pěti let, kdy by část této silnice od kruhového objezdu až do Milína už nebyla jedničkovou komunikací, ale změnila by se na místní komunikaci,“ doplnil místostarosta Martin Buršík.

Cílem jednání je, aby silniční úpravy se později daly vodorovným dopravním značením označit právě jako místní komunikace.

Nejprve je nutné opravit kanalizaci

Ovšem už loni radnice zjistila, že nejdříve než bude moci dojít k opravě samotné komunikace, musí město opravit část místní kanalizace. „Tato oprava je podmíněna opravou kanalizace v majetku města Příbram, která je uložena v dané komunikaci. V současné době město připravuje zpracování projektové dokumentace. ŘSD bude moci realizovat opravu komunikace I/66 v následující stavební sezoně po opravě kanalizace,“ konstatovala mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Její slova potvrdil také místostarosta Buršík. „Jde o úsek od Špitálské ulice po Alešovu, kde půjde vyloženě o kompletní výměnu a přibližně dvacet až třicet šoupadel až po Drupol by se mělo vyměňovat, protože jsou z roku 1957,“ prozradil.

Opravu této frekventované dopravní tepny ale obyvatelům Příbrami sliboval už bývalý ministr Dan Ťok při své návštěvě města, kam zavítal společně s Andrejem Babišem koncem srpna 2018 na pozvání tehdejšího starosty města Jindřicha Vařeky. „Máme dohodu, že se koncem tohoto roku začne projektovat a pak by se měl vysoutěžit dodavatel,“ konstatoval tehdy Dan Ťok.

Na situaci se však zatím nic nezměnilo. Z toho vyplývá, že se původně plánovaná oprava této frekventované ulice posouvá minimálně na rok 2021.