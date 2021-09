A právě veletrh středních škol je příležitostí, kdy jich lze získat spoustu na jednom místě – a to přímo z první ruky. Po celý den je také možné vyslechnout přednášky. Z těch odpoledních lze vybírat z témat Stručný průvodce přijímacím řízením na střední školy (13.30) a Komplexní řešení pro výběr školy z pohledu školního psychologa (od 14., 15. a 16. hodiny).

Dopoledne je vyhrazeno hromadným návštěvám základních škol, odpoledne až do 18. hodiny patří veřejnosti. Zajít se podívat rozhodně doporučuje místostarostka Zorka Brožíková (ANO). „Jde o zásadní rozhodnutí, které nás provází celý život, proto je dobré, když si můžeme vybrat; když máme přehled o možnostech,“ doporučuje sehnat si před rozhodováním co nejvíc informací.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.