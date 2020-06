V novém tiskovém materiálu s názvem 'Najděte svou krajinu samoty a ticha', jehož hlavním cílem je představit region Brdy a Podbrdsko, najdete celou řadu užitečných informací, a to nejen kam se vydat s dětmi, které hrady a zámky by neměly uniknout jejich pozornosti, ale i jak nejsnáze poznat místní zvyky a tradice.

V propagačním materiálu regionu nechybí ani přehled v oblasti čísel. Věděli jste například, že na Svaté Hoře u Příbrami se událo na 4000 zázraků uznaných Vatikánem?

Další brožury jsou zaměřené na výlety, najdete v nich celkem dvacet tipů. Každý výlet pak obsahuje popis trasy i zajímavosti v okolí, orientační mapku se značenou trasou, informaci o její délce a také náročnosti. A nejen to. Najdete tu také tip na dobré jídlo a místní gastronomii. Kolekci následně doplňuje šest informačních letáků představující jednotlivé turistické cíle.

„Online propagaci regionu na webu a sociálních sítí nově doplňujeme i o propagační brožury. Těmi bychom chtěli pozvat turisty do rozmanitého regionu, ve kterém si každý najdete to svoje. Ať už se vydáte do center historických měst, nebo vystoupáte na vrcholky hor, kde téměř nikoho nepotkáte, Brdy a Podbrdsko si zamilujte,“ řekl Martin Draxler, předseda spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko a radní Středočeského kraje.