Pak zřejmě pod rouškou tmy vyráží na své nekalé rejdy koronavirus. V Příbrami mají ale zahrádky omezenou provozní dobu jen do 22 hodin.

V rámci pomoci tomuto podnikatelskému odvětví chtěl pirátský zastupitel Antonín Schejbal provozní dobu zahrádek o hodinu prodloužit. „Můj návrh se týká ale pouze pátečních a sobotních večerů. Rada města jej projednala na svém zasedání v pondělí 15. června a zamítla ho. Bližší vysvětlení zamítnutí mého návrhu jsem nedostal,“ řekl Antonín Schejbal.

Schejbalův návrh podpořil i další opoziční zastupitel a předseda Spolku Pražské ulice Marek Školoud (TOP 09). „Podle mě je to dobrý podnět, ale jakmile to není z dílny ANO, je to smeteno ze stolu. Takto si pomoc živnostníkům po pandemii nepředstavuji,“ konstatoval Školoud.

Na předložený návrh nakonec ale na sociální síti Facebook reagoval příbramský místostarosta Martin Buršík (ANO). „Měli byste si poslechnout názory z obou stran. Ale samozřejmě chápu, že si potřebujete rýpnout. Rad si vyslechnu od vás názory, jak se postarat o to, aby se lide bydlící u zahrádek dobře vyspali na další den, když by byl hluk do půlnoci,“ kontroval.

Návrh Antonína Schejbala dělí i samotnou veřejnost. Jedni by prodloužení provozní doby vítali, jiní jsou rezolutně proti.

„Už několik měsíců nosíme roušky, nemohli jsme chodit do kin a divadel, ani se vídat s přáteli. I když se nám to nelíbilo, přijali jsme to, protože to mohlo někomu pomoct. Stejně tak, jako může pomoct provozovatelům restauračních zařízení, mít dva dny v týdnu otevřenou zahrádku o hodinu déle. Lidem, kteří bydlí v centru u restaurací, a měli by s hlukem počítat, určitě neubude, dokonce věřím, že by sami prodlouženou otevírací dobu využili. Navíc, když většina z nich nemusí druhý den vstávat do práce,“ míní například Martin Svěchota.

Opačný názor zastává třeba Jitka Růžičková. „Ono záleží kde ty zahrádky jsou. Bohužel většinou uprostřed sídlišť a v létě máte na výběr buď zabednit byt nebo poslouchat ten hluk který se z nich line,“ uvedla.

Nutno podotknout, že ale většina restauračních zahrádek se až na případy na náměstí 17. listopadu či restaurace na zimním stadionu nenachází v příliš obydlených částech města. Náměstí T. G. M. v centru, kde je jedna zahrádka, je spíš parkoviště a úřednickou a bankovní oblastí města, hornické hospůdky Na Marii či Na vršíčku jsou také mimo hlavní oblast městské části Březové Hory a podobně.