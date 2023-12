Samotné trasy se někde mírně mění, avšak nijak zásadně, připomněl vedoucí oddělení projektování autobusové dopravy Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Vlastimil Janoušek. S tím, že o nich nadále plně rozhoduje místní radnice; není to tedy tak, že by podobu zdejší městské dopravy diktoval někdo odjinud. „Jízdní řády jsou plně v kompetenci města; my je pouze ‚překreslujeme‘ do našeho systému,“ ujistil.

Někdy může jít docela o chyták na neznalé, když ze zastávky Nemocnice se stane Podbrdská a z nynější Podbrdské bude Drkolnov. Hádanka zde může být skryta i pro budoucí historiky, když vilová čtvrť se nově mění v Polní – a nikoli naopak, jak by velel zákon logiky. Většinou jde však o úpravy spíše kosmetické. Kupříkladu zastávka Háje přijde o přídomek „otočiště“ nebo nynější stadión ztratí čárku nad „o“. Často také zmizí různé zkratky, přesněji řečeno zkráceniny, nebo slova vnímaná jako nadbytečná.

Novinkou je to, že do obcí Háje a Dubenec i osady Bytíz kromě věznice už MHD zajíždět nebude; lidé se svezou regionálními linkami (především 517) a do Dubna má zajíždět meziměstská linka 395. V osadách Jesusalem a Jesenice sice bude k vidění i linka MHD 565, avšak převážně mají zdejší občany vozit autobusy regionální linky s pětistovkou na čele.

Výběr tarifů: městský i krajský

Zásadní změna se bude týkat placení – přičemž cestující mohou rozvážit, co je pro ně výhodnější. I v městské dopravě mohou nově uplatnit všechny lístky či další jízdní doklady tarifního systému PID – v rámci jednoho systému je tak možné popojíždět po městě i dojet třeba do Prahy, připomněl Janoušek. Stále ale platí i dosavadní tarif MHD Příbram. Při nástupu do autobusu tak bude většinou třeba řidiči oznámit, jaký jízdní doklad cestující žádá, ale také zda chce využít tarif MHD, nebo PID.

S tarifem MHD, jak uvedl vedoucí odboru integrované dopravy IDSK Pavel Procházka, lze většinou nově jezdit i meziměstskými autobusy, pokud cestující nemá potřebu opustit okruh města. Až na výjimky (což je dáno především odbavovacím zařízením, kterým jsou autobusy vybaveny) to platí ve většině regionálních linek. Oldřich Buchetka za IDSK připomíná: „Na linkách 482, 517 a 754 neplatí bezplatná přeprava ani jízdní doklady MHD Příbram nahrané na čipové kartě a nelze pro úhradu jízdného použít elektronickou peněženku.“ S dodatkem, že v rámci místního tarifu MHD Příbram lze na těchto linkách koupit pouze nepřestupní jízdenku za osmnáct či devět korun; placenou v hotovosti nebo bankovní kartou.