Zrychlení a zlepšení péče o pacienty, ale také snížení administrativní zátěže lékařů a ostatního zdravotnického personálu. To je cílem několika nových systémů, které aktuálně testuje a připravuje Oblastní nemocnice v Příbrami.

Nemocnice Příbram. | Foto: Deník/Radek Ctibor

První z novinek je systém, který umí převádět mluvenou řeč do textu, který se následně bude propisovat do zdravotnické dokumentace. Po zaběhnutí by se tak mělo zvýšit pohodlí lékařů, kteří nebudou muset text do počítače zadávat ručně, ale především by se měl celý proces zásadně zrychlit. Systém je aktuálně testován na několika odděleních.

„S programem bylo potřeba se sžít a naučit se chápat jeho limity na straně jedné, na straně druhé plně využít jeho potenciál. Spokojenost je nyní určitě na místě. Při popisování vyšetření, které naše oddělení provádí, je převod řeči do textu nepochybně rychlejší, než psaní na klávesnici a i pohodlnější,“ říká primář Oddělení zobrazovacích metod MUDr. Petr Bleha, který má se systémem již několikaleté zkušenosti.

Umělá inteligence usnadňuje průběh vyšetření

Nejde však o jedinou novinku, kterou příbramští zdravotníci používají. Na oddělení zobrazovacích metod je několik měsíců instalovaná nová magnetická rezonance, jejíž umělá inteligence pomáhá s ovládáním přístroje a tím usnadní průběh celého vyšetření.

„Aktuálně zkoumáme všechny možnosti, které nám nové technologie nabízí. Nyní testujeme systémy virtuální reality pro fyzioterapii a rehabilitaci a možné zapojení umělé inteligence v rámci nemocnice ve vyšetřovacích metod, nebo v analýze dat jak odborných, tak administrativních. Je nám jasné, že žádná z těchto novinek nepřinese okamžitou revoluci, ale jsou to postupné krůčky, kterým chceme snížit administrativní zátěž všech zdravotníků a urychlit ošetření pacientů. Bez nových technologii i vzhledem k množství dat, které musíme zaznamenat, zpracovat, vyhodnotit nebude kvalitní medicína, možná. Pak může zůstat i více „lidského“ času pro pacienta,“ říká závěrem náměstek pro zdravotní péči ON Příbram MUDr. Ing. Vladimír Dvořák.