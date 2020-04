ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Víkendy v těchto dnech valná většina tráví buď jarním úklidem sklepa, garáže nebo domu či prvními pracemi na zahrádce, nebo vyráží do přírody či na své chaty, chalupy nebo i do kempů. Ovšem uvolnění opatření dává některým lidem mylnou představu, že nemusí dodržovat i další nařízená opatření. Takové zkušenosti mají například v Kamýku nad Vltavou, kde je několik velkých chatových osad.

„Zejména o Velikonocích se do obce nahrnuli desítky turistů a většina z nich nařízení nedodržovala, chodili ve velkých skupinách, bez roušek, opékali si na louce a v lese vuřty. Dokonce parta rybářů se rozložila na břehu řeky Vltavy na dětském hřišti se stanem a posezením a začali tam lovit ryby. Bohužel kromě domluvy a upozornění nemáme příliš možností, jak takové situace řešit,“ řekl kamýcký starosta Petr Halada.

Městys totiž nemá svojí policii a nejbližší služebny státní policie jsou buď v Sedlčanech nebo v Milíně. Vzhledem k počtu chat v okolí i blížícím se květnovým svátkům se dá očekávat, že počet "lufťáků" se v Kamýku bude zvyšovat.

První návštěvníky zaznamenaly i kempy okolo Orlické přehrady. Mnoho lid má totiž v kempech svůj karavan nastálo a využívají ho prakticky jako chatu na víkend. Některé kempy proto zavádí opatření, aby se do nich lidé zatím nesjížděli a tak například na Velikonoce byl v některých z nich vypnutý elektrický proud jako například kempu Bor.

Slunné víkendy lákají také turisty do Brd. Ovšem ani tam se jejich přítomnost nesetkává vždy s pochopením u obyvatel obcí v okolí. Například v Orlově nebo Obecnici je v sobotu a v neděli za slunečného počasí problém zaparkovat. „Vadí nám nedisciplinovanost návštěvníků Brd. Mnozí se po obci pohybují bez zakrytého obličeje. Ovšem příliš s tím dělat nemůžeme, pokud bych zavřel parkoviště u hřiště nebo u Coopu, tak budou auta stát po celé obci,“ popsal situaci, která trvá už několik víkendů, obecnický starosta Josef Karas.

Podle něj Brdy nelákají jen lidi z nedaleké Příbrami či okolí, ale jezdí do nich lidé i z podstatně větší dálky. "Hodně značek je pražských, ale jsou tu k vidění i auta z jižních Čech a podobně," dodává.

Nicméně část veřejnosti stížnosti starostů či obyvatel daných lokalit nechápe a diví se, proč se zlobí. „A čím se lidé, kteří vypadli do Brd, provinili? Koukám, že novodobý hon na čarodějnice médiím vyhovuje,“ napsal do jednoho z komentářů na sociálních sítích například Hynek Harvánek. Podobný názor má i Jaroslav Prokop. „V takovém počasí mají lidi sedět doma? Jedině do přírody mohou,“ uvedl.

S trvajícím slunečným počasím ale na člověka se sundanou rouškou je možné narazit čím dál častěji i ve městech, například v Příbrami. „Městská i statní policie eviduje desítky protokolovaných zásahů, které dále budou postoupeny do přestupkového řízení. Některé budou řešeny na městském úřadě, některé jsou postoupeny Krajské hygienické stanici. Dá se předpokládat, že míra shovívavosti bude nízká a sankce vysoké,“ upozornil případné hříšníky příbramský starosta Jan Konvalinka.