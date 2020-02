Nemocnice by mohla expandovat. Pomůže premiér?

Oblastní nemocnice Příbram by v areálu 1 mohla rozšířit svou působnost. Jediné, co k tomu potřebuje, je bývalá budova pobočky krajské hygienické stanice. Tu chce nyní Státní zdravotní ústav převést na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Příbramská nemocnice by ale o ni měla zájem.

Bývalá budova Krajské hygienické stanice v Příbrami. | Foto: Martin Janota

Jako jedno v možných využití této budovy se zvažuje její další převedení na ministerstvo vnitra či spravedlnosti s možností umístění uprchlíků a zázemí pro probační službu. Nicméně vedení příbramské nemocnice má jiný nápad. FOTOGALERIE: Právě jsme se narodili Přečíst článek › „Rozumím tomu, že uprchlíci někde být ubytovaní musí, byť dočasně. Probační služba je také jistě důležitá. Čím si ale jistý nejsem, je umístění těchto služeb do budovy, která je velmi těsně přilehlá, vlastně zčásti i na pozemku nemocnice v otevřeném, veřejně dostupnému areálu kde je poskytována zdravotní péče 24 hodin denně, prakticky v centru města,“ řekl předeseda představenstva příbramské nemocnice Stanislav Holobrada. Podle něj je budova je dispozičně vhodná po menších úpravách například pro ambulantní pracoviště. „Jsme tu v areálu, kde je poskytováno velké široké spektrum péče a areál není nafukovací. Zcela jistě bychom o tuto budovu stáli a velmi brzy ji také efektivně využil,“ dodává Holobrada s tím, že svůj návrh přednese i premiérovi Andrejovi Babišovi při jeho úterní návštěvě Příbrami. Premiér Babiš zavítá do Benešova a na Příbramsko. Přiveze dva ministry Přečíst článek ›

