Oblastní nemocnice Příbram pomalu obnovuje normální provoz. V polovině března pozastavila plánované operace a provoz ambulancí, ošetřovala a operovala jen akutní pacienty. Opatření mělo bránit šíření koronaviru. Nyní se vše vrací do normálních kolejí.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Oblastní nemocnice Příbram

Pozastavení operačních zákroků se samozřejmě promítlo i do finančního provozu nemocnice. „Postihlo nás v to v době zrovna v tomto směru nejsilnějších měsíců, to je březen duben, kdy se relativně hodně operuje,“ připomněl jeden z negativních dopadů letošní pandemie ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada.