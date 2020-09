ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Příbramská nemocnice už aktivovala krizový štáb. Omezení, vyplývající z aktuální koronavirové situace, platí od poloviny září. Tehdy byl vyhlášen zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních s výjimkou paliativního oddělení, kam smí za pacienty hosté pouze za dodržení přísných hygienických opatření. Shodné podmínky platí u doprovodu otců u porodů.



V odběrovém místě ve II. nemocničním areálu na Zdaboři v těchto dnech probíhá až 150 odběrů denně. Bez samoplátců, jejichž testování bylo v polovině září pozastaveno, neboť laboratoř byla plně vytížena zpracováním vzorků lidí, doporučených k odběrům lékaři nebo hygieniky. I v tomto směru ale nemocnice připravuje změny. „Už jsme obdrželi nový analyzátor, který zvýší kapacitu naší laboratoře. Ještě je však nutné ho nakalibrovat, pak bude uveden do provozu,“ připomněl Martin Janota.

Kvůli vysokému počtu odběrů spustila nemocnice on-line objednávkový systém, kdy se pacienti objednávají do odběrového místa v konkrétním čase. Důvodem bylo zabránit dlouhým frontám. Systém podle vedení nemocnice funguje bez potíží, jen občas někdo řeší nejasnosti s přihlášením, které se daří zvládnout telefonickou pomocí.

V minulém týdnu, kdy se Příbramsko na semaforu koronavirové mapy zbarvilo do oranžova, což znamená začínající komunitní přenos nákazy, zakázalo Centrum sociálních a zdravotních služeb v Příbrami návštěvy v domově seniorů. „Mám obavy, že pokud by se zavřely školy, hrozí nám nedostatek personálu, protože by někteří zaměstnanci museli být doma s dětmi,“ poznamenal ředitel Centra Tomáš Cipra.

Z důvodu karantény byl dočasně zastaven provoz dětských skupin a rehabilitačního stacionáře. „V příštím týdnu by už jedna skupina měla být otevřena, u dalších dvou budou ještě dobíhat karantény,“ doplnil Tomáš Cipra. Dětská skupina Zdravínek v příbramské nemocnici je zatím stále v provozu.

Na Příbramsku je aktuálně 329 nakažených. Podle včerejších dat, zveřejněných hygieniky, byl přírůstek lidí s potvrzenou nákazou covid-19 za posledních čtyřiadvacet hodin 20. Celkově od začátku epidemie onemocnělo na Příbramsku 496 lidí.