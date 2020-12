Nemocnice postrádá třicet zaměstnanců. Běžný provoz se zatím nevrací

Některé nemocnice v kraji se pomalu vrací do standardního provozu, když se po těžkých týdnech koronavirové vlny vrací k provádění neakutních operací. V Příbrami je ale situace jiná. Deníku to řekl Martin Janota, tiskový mluvčí nemocnice. „Postrádáme necelých 30 zaměstnanců. Vzhledem k těmto počtům nejsme schopni zatím navrátit nemocnici do běžného stavu,“ uvedl.

Oblastní nemocnice Příbram. | Foto: Deník / Radek Ctibor

V současné době se v Příbrami věnují péči o 48 pacientů, kteří jsou covid pozitivní. Z toho je sedm pacientů na JIP a ARO. Kvůli tomu se nemocnici podařilo otevřít některé odborné poradny a jeden operační sál. „Jsou prováděny pouze drobné výkony, které nevyžadují složitou pooperační péči,“ doplnil tiskový mluvčí. Naopak složitější úkony, jako jsou například výměny kyčelních a kolenních kloubů, jsou zatím odložené. Středočechů nakažených koronavirem již zemřelo přes devět set Přečíst článek › Situace se ale viditelně zlepšila oproti době před měsícem. Tehdy nemocnice měla 81 hospitalizovaných pacientů, z toho 8 vyžadující intenzivní péči. Pozitivních zaměstnanců pak bylo 83 a nemocnice tak využila pomocnou ruku dobrovolníků a studentek oboru zdravotní sestra.



Od dnešního dne Oblastní nemocnice Příbram otevírá druhé odběrové místo. „Stávající odběrové místo je vytížené méně, než tomu bylo dříve, ale od pondělí otevíráme druhé, kde budeme plošně testovat pedagogické pracovníky antigenními testy,“ potvrdil mluvčí.



K testování pedagogických pracovníků se bude odehrávat každý všední den mezi 13. a 17. hodinou. Na odběr je nutné se předem objednat na webových stránkách nemocnice. Podle informací nemocnice je nutné mít s sebou k odběru vyplněné potvrzení od zaměstnavatele. Testování je prováděno stěrem z nosohltanu, je určeno pouze pro lidi bez příznaků. Výsledky budou k dispozici přibližně během 30 minut. Blatný: Situace je stabilizovaná, ale křehká. Varoval před lži ohledně očkování Přečíst článek › Koronavirová situace v příbramské nemocnci

- nemocnice postrádá kvůli koronaviru 30 zaměstnanců

- řada úkonů se tak stále odkládá

- nemocnice začíná v pondělí testovat pedagogy

- výsledky budou k dispozici zhruba během 30 minut

Darujte ověřené místní informace. Digitální předplatné Deník.cz můžete svým blízkým pořídit již od 249 Kč. Více informací zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu