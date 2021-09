/FOTOGALERIE/ Čtyři měsíce práce a necelých deset milionů korun. To stojí za proměnou neurologie v Oblastní nemocnici Příbram, jejíž oddělení s 20 lůžky prošlo rekonstrukcí. Prostory, které před zahájením prací sloužily jako covidová jednotka pro pacienty se závažným průběhem onemocnění způsobeného nákazou koronavirem, se tak svému původnímu účelu vrací ve vylepšené podobě; neporovnatelné s tou předchozí.

Slavnostní otevření neurologického oddělení v příbramské nemocnici. | Foto: Krajský úřad Středočeského kraje

Změnu si pochvaluje ředitel nemocnice Stanislav Holobrada. „Pro personál i pacienty se jedná o obrovský posun v komfortu,“ upozornil, že výsledek letního úsilí ocení úplně všichni. Vzpomínky, které mají na tyto prostory pacienti – třeba na samostatná WC bez umyvadel či na nevyhovující sprchové kouty se špatným přístupem – už patří minulosti: zázemí nyní vypadá úplně jinak. Krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) shrnul svůj dojem z proměny do několika slov: oddělení se z padesátých let posunulo do 21. století.