Nemocnice v Příbrami omezí neakutní zákroky. Pokud nyní čekal pacient na plánovanou operaci týdny až měsíce, může to být nově ještě déle. Omezení se dotkne například oddělení gynekologie, zobrazovacích metod, gastroenterologického nebo interního oddělení. Akutní péče zůstane zachována. Vypovědět od 1. prosince přesčasy se rozhodlo 64 lékařů Oblastní nemocnice Příbram.

Oblastní nemocnice v Příbrami. | Foto: ČTK

Jak uvedl mluvčí příbramské nemocnice Matrin Janota, zařízení má celkem 216 lékařů, někteří z nich se ale na službách nepodílejí. „Výpověď z přesčasové práce podalo 64 lékařů ze 165, kteří se podílejí na službách," potvrdil Janota.

K zajištění prosincového provozu přešla většina oddělení nouzově do směnného režimu, který je ale jen dočasným a dlouhodobě nevyhovujícím řešením. „O lednovém provozu se stále jedná. I přes snahu zachovat co nejvíce péče dostupné úpravou organizace práce se provoz na řadě oddělení omezí. Akutní péče ale jistě zůstane zachována," dodal mluvčí s tím, že k omezení neakutní péče dojde například na oddělení gynekologie, zobrazovacích metod, gastroenterologickém nebo interním.

Zástupci Sekce mladých lékařů České lékařské komory a vedení příbramské nemocnice se v minulém týdnu sešli ke společnému jednání.

Ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada podle svých slov věří, že s lékaři najde kompromisní řešení, které neohrozí finanční stabilitu nemocnice, a hlavně pak poskytování zdravotní péče.

„Ačkoliv to může znamenat problém pro vedení všech nemocnic v republice, vnímám tuto iniciativu ve svém důsledku jako přínosnou. Systém českého zdravotnictví se musí změnit, stejně jako jeho financování. Problém spatřuji především v oblasti financování akutní péče, která je ve výsledku velmi prodělečná, a to i přes to, že její zajištění je prakticky nejnáročnější. Vedení nemocnic má jasně dané mantinely, za které se nedá zajít," vyjádřil se po jednání Stanislav Holobrada. S mladými lékaři se opět sejde v příštím týdnu.

„Jsme moc rádi za otevřené a konstruktivní jednání s managementem naší nemocnice, které chápe nutnost systémových změn. Pracovní podmínky lékařů napříč nemocnicemi jsou dlouhodobě zoufalé. Sloužící lékař stráví v práci za rok v přepočtu 100 až 120 pracovních dní navíc oproti běžně pracujícím. Jeho kvalifikace je vysoká a zodpovědnost neoddiskutovatelná. Hodinová sazba lékaře je přitom nízká. Navíc 80 procent času tráví administrativou. Únava a nepřítomnost lékařů doma pak přirozeně neblaze dopadá na jejich rodinný život. Lékař samotný, pečující o zdraví tolika lidí okolo, nemá čas na své blízké ani na vlastní základní životní potřeby a žije život příkladně nezdravý," řekla za Sekci mladých lékařů příbramská lékařka Hana Donovalová.